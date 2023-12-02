Trabzon'da alışveriş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı
Trabzon'da bir alışveriş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.
Trabzon'da bir alışveriş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.
Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi'nde ek bina çalışmalarının da devam ettiği alışveriş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alışveriş merkezinin giriş kapısının dış cephesindeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Öte yandan olayın gerçekleştiği saatte alışveriş merkezinin kapalı olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.