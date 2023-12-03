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        Trabzon'da "Cumhuriyet'e Doğru" oyunu sahnelendi

        Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu, Trabzon'da seyirciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 04.12.2023 - 00:16
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        Trabzon'da "Cumhuriyet'e Doğru" oyunu sahnelendi
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        Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu, Trabzon'da seyirciyle buluştu.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelenen oyunda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatılıyor.

        Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, orjinal müzikleri Selim Atkan'a ait oyunun proje danışmanlığını Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı.

        Oyunun başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaştı.

        Oyunun yazarı ve yönetmeni Severcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunun en önemli özelliğinin birlik mesajı vermesinin olduğunu söyledi.

        Severcan, vatan işgal altındayken hiçbir etnik ya da hiçbir farklı düşünce olmadan bütün milletin bir olup vatanı işgalden kurtardığını aktararak, "Ve bütün dünyaya karşı çok büyük bir zafer kazanılıyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir başarı hikayesi." dedi.

        Atatürk'ü ete kemiğe büründürerek canlandırmanın çok zor olduğunu dile getiren Serdar Yeğin, 100. yılda böyle bir oyunda, Atatürk'ü canlandırmanın gurur verici ve korkutucu olduğunu söyledi.

        Yeğin, elinden geldiğince Atatürk'ü canlandırmaya çalıştığını belirterek, "O andan itibaren Serdar yok. Seyirciyle göz göze geldiğimde hele ki bazı sahnelerde gözyaşımı zor tutuyorum, tüylerim diken diken oluyor. İlk kez sahnelenen oyunda İstiklal Marşı'nın okunduğu bölümde seyircilerin de eşlik etmesi dizlerimin bağını çözdü." diye konuştu.

        Atatürk'ü oynadığı için gurur duyduğunu ve çok şanslı olduğunu ifade eden Yeğin, Severcan ve Sarıtaş'a teşekkür etti.

        Oyuncu Ahmet Yenilmez, 40 yıldır sinema ve tiyatroda farklı rollerde Anadolu yollarında olduğunu belirterek, "Ama bu meslek hayatımın tabiri caizse gurur ve İstiklal Madalyası oldu. Çünkü sadece İstiklal'i anlatmıyor 'Cumhuriyet'e Doğru' oyunu, dünyadaki bütün mazlum milletlere umut olmuş, insanlık onurunun bir kurtuluş mücadelesini anlatıyor." dedi.

        Oyunda iki farklı rolü canlandıran Sefa Zengin de din adamlarının Cumhuriyet'in kurulmasında son derece önemli bir rol oynadığını ifade ederek, "O dönem toplumu birleştirici ve bir araya getirici en önemli unsur din adamları çünkü kanaat önderleri. Onların kıymetinin farkında olan Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yakınında tutuyor." dedi.

        Erhan Yazıcıoğlu da Atatürk'ün en yakın arkadaşı Fevzi Çakmak'ı canlandırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet ve Atatürk bir araya geldiği zaman Türkiye'de titremeyen yok. Büyük bir onur ve gururla oynuyorum. Projeyi duyduğumuz zaman hepimizde aynı duygu oluştu. Bu bana 56'ncı yılımda büyük bir ödül olarak geldi. Ne mutlu keşke bütün aktörler böyle bir oyunda oynasa, neredeyse yarım asrı geçtikten sonra da şöyle dimdik ayakta veda etse diye düşünüyorum ama kendim için düşünüyorum. Ben hala sahnedeyim, galiba bu gidişle sahnelerde öleceğim. Ama sahne bana çok iyi geliyor. Tiyatroda 125'ten fazla oyun oynadım ama bu oyunda heyecanlandım."

        Şebnem Özinal ise "Cumhuriyet'in 100. yılında çok önemli aktörler ve aktristler bir araya toplandık. Ön çalışması da çok uzun sürdü. Umarım tüm Türkiye'deki öğrencilerle ve isteyen izleyicilerle buluşabiliriz. Bu oyunda ekstra duygulanıyorum ben. Herkes ağlayarak çıkıyor." dedi.

        Oyuncu Gülen Karaman ise oyunda bir öğretmeni canlandırdığını belirterek, rolü hakkında bilgi verdi.

        - "Bu oyun 100'üncü yıla çok yakıştı"

        Almanca öğretmeni Selma Bilgin de oyundan çok etkilendiğini anlatarak, "İzlerken duygulandım, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, bu oyun 100'üncü yıla çok yakıştı." dedi.

        Nihat Gürel Fen Lisesi öğrencisi Yiğit Efe Yıldız, tiyatroyu izlemek için okulun organizasyonuyla Giresun'dan Trabzon'a geldiklerini ifade ederek, oyunun mutlaka izlenmesi gerektiğini söyledi.

        Akçaabat Fen Lisesi öğrencisi Feyzanur Merdan, insanların milli duygularını öne çıkartan bir oyun olduğunu ifade ederek, tüm sahnelerin çok özel ve değerli olduğunu kaydetti.

        Öte yandan "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyununu yarın Erzurum'da, 5 Aralık'ta Sivas, 6 Aralık'ta Tokat, 11 Aralık'ta İzmir ve 18 Aralık'ta İstanbul'da sahnelenecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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