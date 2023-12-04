Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da abartı egzoz bulunan 4 araç trafikten men edildi

        Trabzon'da "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 4 sürücüye 16 bin 256 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da abartı egzoz bulunan 4 araç trafikten men edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 4 sürücüye 16 bin 256 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, 4 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

        Yapılan denetimde, 4 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

        Sürücülere 16 bin 256 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı
        Trabzon'da aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
        Trabzon'da kumar oynayan 13 kişi suçüstü yakalandı
        Trabzon'da kumar oynayan 13 kişi suçüstü yakalandı
        Avcı'lı Trabzonspor'da seri sona erdi
        Avcı'lı Trabzonspor'da seri sona erdi
        Trabzonspor, sahasında 231 gün sonra gol kaydedemedi
        Trabzonspor, sahasında 231 gün sonra gol kaydedemedi
        Trabzon'da "Cumhuriyet'e Doğru" oyunu sahnelendi
        Trabzon'da "Cumhuriyet'e Doğru" oyunu sahnelendi