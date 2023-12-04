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        Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 6 Aralık Çarşamba günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:24
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        Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 6 Aralık Çarşamba günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise pas çalışması, dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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