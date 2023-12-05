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        Trabzon'da abartı egzoz bulunan 2 araç trafikten men edildi

        Trabzon'da "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye 8 bin 128 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:55 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:55
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        Trabzon'da abartı egzoz bulunan 2 araç trafikten men edildi
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        Trabzon'da "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye 8 bin 128 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

        Yapılan denetimde, 2 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

        Sürücülere 8 bin 128 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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