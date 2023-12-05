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        Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları tamamlandı

        Trabzonspor'da, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıkları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 21:10 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:10
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        Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları tamamlandı
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        Trabzonspor'da, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıkları sona erdi.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından kısa bir çalışma gerçekleştirdi.

        Trabzonspor ile Ahlatcı Çorum FK arasında Papara Park'ta oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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