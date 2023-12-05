Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor'da, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıkları sona erdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından kısa bir çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor ile Ahlatcı Çorum FK arasında Papara Park'ta oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

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