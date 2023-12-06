Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta Gazze yararına kermes düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Gazze yararına kermes organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde Gazze yararına kermes organize edildi.

        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda düzenlenen kermeste, öğretmenler ve velilerin desteğiyle hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

        Kermese, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, Okul Müdürü Mustafa Çapoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Koç ve diğer davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Ogün Samast, Trabzon'da SEGBİS'le duruşmaya katıldı (2)
        Ogün Samast, Trabzon'da SEGBİS'le duruşmaya katıldı (2)
        Trabzon'da 2 kuyumcu dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
        Trabzon'da 2 kuyumcu dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
        Of'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi
        Of'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyare...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyare...
        Üniversiteli gençlerin kurduğu insansız su üstü aracı takımı yeni ödüller p...
        Üniversiteli gençlerin kurduğu insansız su üstü aracı takımı yeni ödüller p...
        Trabzon'da ulaşım tünellerle kolaylaştı
        Trabzon'da ulaşım tünellerle kolaylaştı