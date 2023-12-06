Of'ta Gazze yararına kermes düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde Gazze yararına kermes organize edildi.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda düzenlenen kermeste, öğretmenler ve velilerin desteğiyle hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Kermese, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, Okul Müdürü Mustafa Çapoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Koç ve diğer davetliler katıldı.

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