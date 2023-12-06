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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 22:58 Güncelleme: 06.12.2023 - 22:58
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Cem Özbay

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 81 Larsen), Mendy, Umut Güneş (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Bakasetas (Dk. 64 Bardhi), Visca (Dk. 70 Teklic), Fountas (Dk. 70 Berat Özdemir), Enis Destan

        Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Atakan Cangöz, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 28 Atakan Akkaynak), Adem Doğan, Süleyman Luş, Murat Yıldırım (Dk. 72 Ologo), Suat Kaya, Massis, Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Nalepa), Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Eren Aydın), Verheydt (Dk. 72 Ahmet Sağat)

        Goller: Dk. 3 Fountas, Dk. 19 Enis Destan, Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 16 Verheydt (Ahlatcı Çorum Fk)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Bakasetas, Dk. 36 Umut Güneş (Trabzonspor) Dk. 12 Atakan Cangöz (Ahlatcı Çorum FK)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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