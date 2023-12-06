Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:PaparaPark

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Cem Özbay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 81 Larsen), Mendy, Umut Güneş (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Bakasetas (Dk. 64 Bardhi), Visca (Dk. 70 Teklic), Fountas (Dk. 70 Berat Özdemir), Enis Destan

Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Atakan Cangöz, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 28 Atakan Akkaynak), Adem Doğan, Süleyman Luş, Murat Yıldırım (Dk. 72 Ologo), Suat Kaya, Massis, Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Nalepa), Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Eren Aydın), Verheydt (Dk. 72 Ahmet Sağat)

Goller: Dk. 3 Fountas, Dk. 19 Enis Destan, Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 16 Verheydt (Ahlatcı Çorum Fk)

Sarı kartlar: Dk. 12 Bakasetas, Dk. 36 Umut Güneş (Trabzonspor) Dk. 12 Atakan Cangöz (Ahlatcı Çorum FK)

TRABZON

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