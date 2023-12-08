İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da konuştu: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti'nin bütün diğer siyasi partilerden bir diğer farkı da şu, biz seçmeni velinimet sayıyoruz. Yani 'İYİ Parti'ye oy veren seçmen makbul insan, İYİ Parti'ye oy vermeyen insan makbul olmayan insan' gibi bir davranışımız, inancımız yok." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti'nin bütün diğer siyasi partilerden bir diğer farkı da şu, biz seçmeni velinimet sayıyoruz. Yani 'İYİ Parti'ye oy veren seçmen makbul insan, İYİ Parti'ye oy vermeyen insan makbul olmayan insan' gibi bir davranışımız, inancımız yok." dedi.

Akşener, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, Büyükşehir Belediye Başkan adayını ilan etmek için burada olduklarını söyledi.

İYİ Parti'nin kuruluş aşamasından itibaren bu ülkedeki sıkışmışlığı, iki yumruk arasında sürekli didişen o psikolojiyi ortadan kaldırmak için yaptığı gayretleri Cenab-ı Hak'kın ve milletin göreceğini düşündüğünü belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla amacımız insanları birbirine kırdırmak, birbirine düşürmek, aidiyetleri üzerinden onlara hakaret etmek, aidiyetleri üzerinden ister siyasi, ister mezhepsel ister etnik, hangi aidiyet olursa olsun aidiyetleri üzerinden o insanları birbirine salmak, birbiriyle dövüştürmek, birbiriyle kırdırmak, düşman etmek değil, bütün bu insanları bir araya getirip o şehre ortak bir biçimde herkesin fikrini alarak, bugün Trabzon'da isek Trabzon'da yaşayan herkesin fikrini alarak, onların derdine derman olacağı bir hizmet anlayışını ortaya koymak. Bizim iddiamız bu. Trabzon'daki kardeşlerimizin teveccühlerine nail olmak, bütün derdimiz budur."

Akşener, partisinin bir özelliği daha olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İYİ Parti'nin bütün diğer siyasi partilerden bir diğer farkı da şu, biz seçmeni velinimet sayıyoruz. Yani 'İYİ Parti'ye oy veren seçmen makbul insan, İYİ Parti'ye oy vermeyen insan makbul olmayan insan' gibi bir davranışımız, inancımız yok. Oy veren de oy vermeyen de baş üstünde gezdirilmesi gereken seçmen velinimettir, milletimiz velinimettir şiarına uygun olarak davranan bir siyasi partiyiz. Eksik oy aldığımız zaman aynı 2023'te yüzde 10'a yaklaşan, 9,68 miydi? Aldığımız oyla biz kendimizi sorguladık. Dedik ki 'Yeteri kadar milletimize ulaşamamışız, kendimizi anlatamamışız. Dolayısıyla eksik bizdedir.' Biz kendimizi sorgulayarak yeni baştan nasıl ulaşabileceğimizi, milletimize kendimizi nasıl anlatabileceğimizin görüşmelerini yaptık ve sonuç itibarıyla onun üzerinden yol yürümeye karar verdik."

Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin görüşlerini de şöyle paylaştı:

"Bir de biliyorsunuz, maalesef Türkiye'de bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altındaki sistem, esasında partili Cumhurbaşkanlığı sistemi. Şimdi bu sistemin getirdiği yüzde artı 51 sistemi, Türkiye'de kutuplaşmayı çok daha derinleştirdi. Kapı komşular birbirine küs, kardeşler birbirine küs. Dolayısıyla bu yerel seçimler hepimiz açısından, hem siyasi partiler açısından hem seçmenimiz açısından, seçmenin derdinin konuşulduğu, seçmenin talepleri üzerinden projeler yapılıp onun yarıştığı, rekabetin tamamen hizmet üzerinden yapıldığı bir seçim dilini eğer bu seçimde biz başarabilirsek, beraberce başarabilirsek, seçmenimiz ve partimiz olarak ve diğer siyasi partiler de bundan örnek alıp başarabilirsek seçmen kazanır. Dolayısıyla da yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan bu 50 artı 1 mecburiyeti yerel seçimlerde olmadığı için bari bu seçimlerde, 'Sen şucusun, sen bucusun' denmeden, Trabzon'un derdi nedir, Trabzonlunun derdi nedir? Belediye ile ilgili hangi hizmetler yapılabilirin konuşulduğu, hangi hizmetler doğru yapılmıştır, hangi hizmetler eksik yapılmıştır, hangilerini nasıl yapmak lazımdırın konuşulduğu bir seçim atmosferine Türkiye'nin ihtiyacı var. Seçmen de milletimiz de buna layıktır. Ve ben iddia ediyorum, bu seçimde biz kendimizi doğru anlatabilirsek seçmenimiz yaşanan bu, şu andaki Türkiye'deki bu gri atmosferden kurtulmayı arzu ediyor."

- İYİ Parti GİK Toplantısı 9 saat sürdü

Üçüncü seçeneğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akşener, "Dolayısıyla biz o nedenle Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerimizin aldığı 14'e 35, bir arkadaşımız katılmadı, Amerika'da sayın Bilge Yılmaz gelemedi, dolayısıyla 35'e 14. 14 evet, 35 hayırla biz yalnız üçüncü bir seçime girmeye ve üçüncü bir yolu oluşturmaya gayret edeceğiz. Hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz." dedi.

Akşener, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Şimdi ilginç olan bir şey daha var burada. Eğer biz kendimizi doğru anlatabilirsek, partililerime sesleniyorum, doğru anlatabilirsek, ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. İlk defa bir siyasi partide insanların, o GİK üyelerinin birbirine argümanlarla hitap ettiği, birbirini kavga etmeden, hakaret etmeden argümanlarla birbirini ikna etmeye çalıştığı 9 saatlik bir toplantı yaptık biz. Demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı ve çıkan sonuca da hepimizin uyacağımızı söylediğimiz, genel başkan olarak benim ima bile yapmadığım yani hangi görüşte olduğumu kesinlikle belli etmediğim, arkadaşlarımızın kendi aralarında aldığı bir karardı. Ben bu kararda 'evet' ya da 'hayır' kullanmış arkadaşlarımızın hepsiyle gurur duyuyorum, hepsine özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu bir ilktir yani kırmadan, dökmeden herkes kendi çerçevesinden durumun hangisinin daha doğru olacağını anlattı, gizli oylama yaptık biz."

İYİ Parti'nin kurumsallaşma açısından birçok siyasi partiye fark attığını savunan Akşener, "Arkadaşlarıma burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. İnşallah Trabzon'da açıklayacağımız Büyükşehir adayımızın da kazanacağına olan inancımla buradan büyük bir şevkle, mutlulukla ve heyecanla Ankara'ya döneceğim." diye konuştu.

- "Partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim"

Akşener, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun İYİ Parti'den istifasının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Bizim partimizden ayrılan, hatta ayrılırken bana iftira atan, bana hakaret eden, arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin, bu yeni değil. Yani biz ikinci dönemdir seçime katılan, iki keredir grup kuran bir siyasi partiyiz. Geçen dönem de arkadaşlarımızdan istifa edenler oldu, bu dönem de oluyor. Ben istifa eden bir arkadaşımızın hakkında, aleyhinde ne yorum yaptım, ne de bir onu üzecek, o giden kişiyi üzecek, onu zora sokacak herhangi bir cümlem olmadı, davranışım olmadı ki bir çoğu hakaret etmesine rağmen, iftira etmesine rağmen."

Meral Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayşe Sibel hanım, Allah şahittir, herhalde bizim partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim. Çünkü bir kadındı, iş insanıydı ve parti kurulurken o dönemin şartlarında gelip bize kurucu oldu. Yani gerçekten böyle gördüğüm bir arkadaşımdı. Dolayısıyla kararına saygı duyuyorum ama burada demokrasi üzerinden bakıldığında sayın Yanıkömeroğlu hoşlanmayabilir bu alınan karardan, ona da ben saygı duyuyorum ama yani hayır oyu verenlerin, onun, o hayır oyu veren arkadaşlarımızın saygı duymamız gerekiyor. Dolayısıyla başarılar diliyorum kendisine. Dolayısıyla söyleyecek fazla biz sözüm yok. Ama dediğim gibi inanın çok şaşırdığımı ifade etmek isterim. Mesela bazı giden arkadaşlarımız geçmişte de önceden altyapı hazırlarlar gitmek için. Ama gerçekten hiç beklemediğim bir davranış biçimiydi. Hayırlısı olsun."

Akşener, buradaki ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.