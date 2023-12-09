Trabzonspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, sahasında ise Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.