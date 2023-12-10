Trabzon'da hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemerkaya Mahallesi mevkisinde, B.T. yönetimindeki 34 BOL 162 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.A, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

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