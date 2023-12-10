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        Trabzon'da hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:54
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        Trabzon'da hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemerkaya Mahallesi mevkisinde, B.T. yönetimindeki 34 BOL 162 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.A, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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