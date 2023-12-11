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        Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 11 ayda yüzde 72 arttı

        Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde yapılan bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 2 milyon 723 bin 799 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:54 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:54
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        Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 11 ayda yüzde 72 arttı
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        Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde yapılan bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 2 milyon 723 bin 799 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden yılın 11 ayında 910 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

        Söz konusu ihracattan da 2 milyon 723 bin 799 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Gürdoğan, "Bölgemizden geçen yılın aynı döneminde 642 ton karşılığı 1 milyon 585 bin 290 dolar gelir elde edilmişti. Bal ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 42, değerde yüzde 72 artmış oldu." diye konuştu.

        Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den ihraç edilen balın 13 ülkede alıcı bulduğuna dikkati çekerek, bu ülkeler arasında 1 milyon 211 bin 66 dolarla ABD'nin başı çektiğini belirtti.

        İhracatı artırmaya yönelik çalışmaları önemsediklerini dile getiren Gürdoğan, bal ihracatının, organik, coğrafi işaretli ve markalı ürün ihracatıyla daha da artırılabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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