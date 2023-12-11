Trabzon'da abartı egzoz bulunan 6 araç trafikten men edildi

Trabzon'da "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 6 sürücüye 24 bin 384 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.

İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-10 Aralık'ta yaptığı denetimlerde, 6 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Yapılan denetimde, 6 araçta standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücülere 24 bin 384 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.

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