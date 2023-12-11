Trabzon'da tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi

Trabzon'da tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 60 gümrük kaçağı puro, 51 bandrolsüz nargile tütünü, 10 paket bandrolsüz pipo tütünü, 15 bandrolsüz elektronik sigara likiti ve 5 bandrolsüz elektronik sigara ele geçirildi.

Ekiplerce yakalanan E.G. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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