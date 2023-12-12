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        Trabzonspor Kulübü, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

        Trabzonspor Kulübü, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 00:02 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:02
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        Trabzonspor Kulübü, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
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        Trabzonspor Kulübü, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sporun fair-play kuralları içerisinde geçmesine yönelik mücadelelerinin sürmesine rağmen bu akşam yaşanan çirkin saldırının ülke futboluna büyük zarar verdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz. Devletimizin, sporun ruhuna tamamen aykırı bu hadiseyle ilgili gereğini yapacağını inanıyoruz. Sayın Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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