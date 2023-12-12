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        Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi açıldığı günden bu yana 183 bin 136 kişiyi ağırladı

        Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi, hizmete girdiği Haziran 2022'den bugüne toplam 183 bin 136 kişiye hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:01
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        Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi açıldığı günden bu yana 183 bin 136 kişiyi ağırladı
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        Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi, hizmete girdiği Haziran 2022'den bugüne toplam 183 bin 136 kişiye hizmet verdi.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, spor kompleksinde yüzme, hentbol, basketbol, tenis ve sutopu gibi farklı spor dallarında bireysel sporcular ve takımlara faaliyet fırsatı sunulduğu belirtildi.

        Spor Kompleksinin açılışının yapıldığı Haziran 2022'den bugüne kadar yüzme havuzunu 132 bin 259, kapalı spor salonunu 13 bin 560, tenis kortlarını ise 29 bin 840 kişi kullandığı aktarılan açıklamada, özel gereksinimli 7 bin 476 bireyin ise ilgi duydukları spor branşlarında özel eğitim aldığı ifade edildi.

        Spor kompleksinde yüzme havuzunun salı günleri ilaçlama ve temizlik çalışmaları nedeniyle kapalı kaldığı, diğer ünitelerin haftanın her günü hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, spor merkezinde 10 yüzme antrenörü, 3 tenis antrenörü, 2 fitness eğitmeni ve 4 hentbol antrenörünün görev yaptığı kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, özel gereksinimli bireyler ile şehit ailelerine haftanın belirli günlerinde havuzu ücretsiz kullandırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Spor Kompleksimiz spor şehri Trabzon'da çok büyük bir işlevi yerine getiriyor. Modern ekipmanlarla donattığımız ve fiziki olarak da konforlu hale getirdiğimizi merkezimizi kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Her yaş grubundan sporcular spor merkezimizi kullanıyor. Kadınlar, gençler, çocuklar ve yetişkinler kısaca 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşımız merkezimizden istifade ediyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

        Öte yandan, spor kompleksinde çalışmalarını sürdüren Trabzon Pasifik Spor Kulübü özel sporcuları Yiğit Yeşilyurt ve Batuhan Yakup Çakır'ın, 11-13 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek 2023 Yılı Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Trabzon'u temsil edeceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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