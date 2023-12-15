Başkent Oda Orkestrası'na "Müzik Onur Ödülü" Trabzon'da 31 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında "Müzik Onur Ödülü"ne bu sene, Başkent Oda Orkestrası layık görüldü.

Trabzon'da 31 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında "Müzik Onur Ödülü"ne bu sene, Başkent Oda Orkestrası layık görüldü.

Mavi Nota Müzik Ödülleri Koordinatörü Müfit Semih Baylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mavi Nota e-Müzik gazetesi tarafından bu yıl ödüllerin 31'incisinin organize edildiğini belirtti.

Baylan, Mavi Nota Müzik Ödülleri'nin, sanatın ülkedeki konumunu ve gidişini nesnel bir biçimde ortaya koymak ve bu konudaki gerçekleri belgelemek, müziğe emeği geçen kişilerin, sanatçıların ve toplulukların emeğini öne çıkarmak ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Seçici kurulda, Prof. Dr. Abdullah Akat, mezzo-soprano Ebru Förster, piyanist-eğitmen Ilgın Salman, piyanist-solist Yeşim Gökalp ve kendisinin yer aldığını açıklayan Baylan, şunları kaydetti:

"Kurul, Müzik Onur Ödülü'nü oy birliğiyle, 59 yıllık geçmişi boyunca aralıksız şekilde sanatsal ve kültürel alanda gerçekleştirdikleri konserlerle ülkemizin klasik müzik yaşamında ses getiren, 1964 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konzertmeisterlerinden başkemancı Fethi Kopuz yönetiminde, Halkevleri Genel Merkez Orkestrası adı altında kurulan ve günümüzde şefliğini Şerif Can Ünver'in yaptığı Başkent Oda Orkestrası'na vermiştir. 31. ödülü kazanan Başkent Oda Orkestrası'nı tebrik eder, klasik çok sesli çağdaş müziğin yaşatılmasında verdikleri çabada başarılar dileriz."

Baylan, ödül töreninin daha sonra belirlenecek tarihte Trabzon'da gerçekleştirilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.