Trabzon Havalimanı'ndaki pist onarım çalışması tamamlandı

Trabzon Havalimanı'nda 6 saat süren pist onarım ve bakım çalışması sona erdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile yüklenici inşaat firması ekiplerinin pistte 10.00'da başlattığı çalışmalar, 16.00 itibarıyla tamamlandı.

Yetkililer, çalışmanın tamamlanması ile ara verilen seferlere 16.00'dan itibaren yeniden başlandığını bildirdi.

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