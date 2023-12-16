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        Trabzonspor, Bakasetas'a "yeni sözleşme teklifi" iddialarını yalanladı

        Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi sezon sonu bitecek Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a önerdiği sözleşmelerin haricinde yeni bir sözleşme teklifi sunmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:09 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:09
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        Trabzonspor, Bakasetas'a "yeni sözleşme teklifi" iddialarını yalanladı
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        Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi sezon sonu bitecek Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a önerdiği sözleşmelerin haricinde yeni bir sözleşme teklifi sunmadığını bildirdi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir." ifadesine yer verildi.

        Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a, daha önce kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıkladığı ve kabul edilmediğini belirttiği iki farklı sözleşme teklifi sunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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