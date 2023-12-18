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        Lise öğrencileri, çay fabrikası atıklarından biyobozunur plastik üretti

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da lise öğrencileri, çay fabrikası atıklarından tamamen çevre dostu, doğada kısa sürede bozunabilen plastik üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:07
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        Lise öğrencileri, çay fabrikası atıklarından biyobozunur plastik üretti
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da lise öğrencileri, çay fabrikası atıklarından tamamen çevre dostu, doğada kısa sürede bozunabilen plastik üretti.

        Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinde kimya öğretmeni Bahtışen Ramoğlu danışmanlığındaki Ecem Naz Yılmaz ve Ayşegül Çabuk, "Çay Fabrikası Atığından Hemiselüloz Esaslı Antibakteriyel Hidrojel Eldesi ve Karakterizasyonu" projesini hazırladı.

        Proje kapsamında çay fabrikası atıklarından elde edilen ham maddeden doğada kısa sürede bozunabilen biyoplastik üreten gençler, bu sayede hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

        - "Özellikle bebek bezlerinde, yara film örtülerinde kullanılabilen bir ürün"

        Proje danışmanı kimya öğretmeni Bahtışen Ramoğlu, AA muhabirine, projede asıl hedeflerinin, atıklardan doğada kısa sürede bozunabilen plastikler yapmak olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda çay fabrikası atıklarını kullandıklarını belirten Ramoğlu, "Çay fabrikası atıklarından elde ettiğimiz ham madde ile doğada bozunabilen ve de istediğimiz takdirde ona antibakteriyel (bakteri üremesini engelleyen) özellik de kazandırabileceğimiz, istersek su ile şişebilen bir biyobozunur yaptık." dedi.

        Ramoğlu, yaptıkları ürünün hidrojel olarak da bilinen bir ürün olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

        "Su ile şişmesi nedeniyle özellikle bebek bezlerinde, yara film örtülerinde, hatta topraktaki suyun tutulmasında da kullanılabilen bir ürün. Biz bunu yara film örtüsünde denedik. Bunun için de doğal tarçın yağının antibakteriyel özelliğinden yararlandık ve olumlu sonuç elde ettik."

        Öğrencilerin projeyi geliştirmek için çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Ramoğlu, "Bundan sonraki süreçte projemizi ticarileştirmeyi düşünüyoruz. Patent başvurumuzu da yaptık, sonuçlarını bekliyoruz. Bu sayede hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        - "Elde ettiğimiz ürün biyobozunur olduğu için çevre kirliliğinin önüne geçecek"

        Öğrencilerden Ayşegül Çabuk da Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi oldukları için 5. sınıftan beri bu tür projelerle uğraştıklarını anlattı.

        Bu kapsamda çay atıklarını ekonomiye kazandırmak için proje yürüttüklerini ifade eden Çabuk, "Bu çalışmamız 3 yılımızı aldı. Çalışmalarımıza hala daha devam ediyoruz. Bunu daha da geliştirerek, seri üretime girmek istiyoruz." dedi.

        Çabuk, elde ettikleri ürünün önemine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Elde ettiğimiz ürün biyobozunur olduğu için çevre kirliliğinin önüne geçecek. Aynı zamanda atıkları değerlendirdiğimiz için atıkların yakılarak doğaya verdiği zararı minimuma indirmiş olacağız. Hem bu sayede uygun maliyette birçok alanda kullanılabilecek ürünler elde etmiş olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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