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        Trabzon'da 16 tiyatro toplulukları yeni yılda oyunlarını izleyiciyle buluşturacak

        Trabzon'da faaliyet gösteren tiyatro toplulukları, bu sezon toplam 107 gösterim gerçekleştireceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:33
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        Trabzon'da 16 tiyatro toplulukları yeni yılda oyunlarını izleyiciyle buluşturacak
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        Trabzon'da faaliyet gösteren tiyatro toplulukları, bu sezon toplam 107 gösterim gerçekleştireceği bildirildi.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak 2024'te sahne almaya başlayacak tiyatro gruplarının 31 Mayıs'a kadar haftanın her günü Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacağı belirtildi.

        Trabzon Seyir Tiyatrosu, Gugulumdakiler Tiyatrosu, Umut Tiyatrosu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tiyatrosu, Trabzon Sanat Tiyatrosu, Halk Tiyatrosu, Trabzon Tiyatro Trafik, D-010, MİM Organizasyon, ODA Tiyatrosu, Real Akademi, Tiyatro Zinos ve Trabzon Şehir Tiyatrosu gruplarının provalarını tamamladığı ifade edildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da birçok amatör tiyatro grubunun bulunduğunu, mümkün oldukça onlara destek olduklarını belirtti.

        Genç, Trabzon'un tiyatro grupları açısından oldukça zengin bir şehir olduğuna işaret ederek, "Çok başarılı tiyatro gruplarımız ve tiyatrocularımız var. Şehrimizde tiyatronun geçmişi Osmanlı'ya kadar dayanıyor. Böylesine köklü bir tiyatro geçmişi olan şehrimizde kültür ve sanat belediyeciliği anlayışı doğrultusunda tiyatro gruplarımıza ve sanatçılarımıza destek oluyoruz. Diğer yandan şehrimizde bu kadar başarılı oyunların icra edilmesi bizi oldukça mutlu ediyor. Bu şehrimiz için sanatımız için bir övünç ve gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

        Şehrin sanatına katkı sunan ve Trabzon'un adının sanatla anılmasına, tiyatroyla duyulmasına vesile olan tiyatro gruplarının varlığıyla iftihar ettiklerini belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Kültürümüze, sanatımıza katkı veren bütün tiyatro gruplarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şehrimizin kültür ve sanat yaşamına çok ayrı bir renk ve lezzet katıyorlar. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum ve bundan sonra da tiyatro gruplarımızı her anlamda maddi ve manevi olarak desteklemeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman sanatsal faaliyetlerden elimizi çekmeyeceğiz. Fırsat buldukça da oyunları takip etmeye özen göstereceğimi bütün samimiyetimle bir kez daha buradan belirtiyorum. Tüm Trabzonluları da oyunları izlemeye davet ediyorum."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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