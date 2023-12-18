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        Trabzonspor İstanbul'a gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:17
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        Trabzonspor İstanbul'a gitti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular hazırlıklarını tamamladı. Tedavisi fizyoterapist ve doktor kontrolünde devam eden Pepe, takımdan ayrı çalıştı.

        Bordo-mavililer, antrenmanın ardından özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a gitti.

        Bordo-mavili kafilede Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Dimitris Kourbelis, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Kerem Şen, Enis Bardhi, Edin Visca, Tonio Teklic, Mahmoud Trezeguet, Paul Onuachu ve Enis Destan yer aldı.

        Trabzonspor ile İstanbulspor, yarın saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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