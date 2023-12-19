Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 5 hükümlü yakalandı

Trabzon'daki asayiş uygulamasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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