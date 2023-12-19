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        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 5 hükümlü yakalandı

        Trabzon'daki asayiş uygulamasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:31
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        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 5 hükümlü yakalandı
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        Trabzon'daki asayiş uygulamasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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