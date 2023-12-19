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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:58
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında sokak operasyonları düzenlendi.

        Operasyonlarda 56,68 gram metamfetamin, 48 sentetik ecza ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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