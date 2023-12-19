Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Karadeniz'den 11 ayda 201 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapıldı

        Karadeniz'deki 17 ilden yılın ocak-kasım döneminde 201 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'den 11 ayda 201 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz'deki 17 ilden yılın ocak-kasım döneminde 201 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapıldı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Karadeniz'den yılın 11 ayında 5 milyar 786 milyon 780 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kalyoncu, en fazla dış satım yapılan ülkelerin, 695 milyon 473 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 481 milyon 961 bin dolarla Almanya ve 445 milyon 458 bin dolarla Rusya Federasyonu olduğunu aktardı.

        İhracat yapılan ülke çeşitliliğinin arttığına dikkati çeken Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı Malavi, Nikaragua, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Kamboçya, Cape Verde, Saint Vincent ve Grenadinler, San Marino, Dominika, Guam, Liechtenstein, Aruba ve Ermenistan'a da bu dönem ihracat yapıldığını kaydetti.

        Kalyoncu, Karadeniz'den 11 aylık dönemde 27 sektörün ihracat gerçekleştirdiğine işaret ederek, fındık ve mamulleri, mücevher ve çeliğin ilk üç sektör olduğunu ifade etti.

        Fındık ve mamulleri ihracatından 966 milyon 327 bin 808 dolarlık kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, mücevher ihracatından 925 milyon 541 bin 831, çelik ihracatından da 651 milyon 955 bin 912 dolar gelir sağlandığını vurguladı.

        Kalyoncu, ilerleyen günlerde hem ihracat rakamlarını hem de ülke çeşitliliğini artırmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Suçta kullanılan kiralık-emanet araçlara sıkı takip! NARVAS’a ihbar yağıyor
        Suçta kullanılan kiralık-emanet araçlara sıkı takip! NARVAS’a ihbar yağıyor
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'

        Benzer Haberler

        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 5 hükümlü yakalandı
        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 5 hükümlü yakalandı
        Trabzon'da öğrenciler çikolatanın yapımını öğreniyor
        Trabzon'da öğrenciler çikolatanın yapımını öğreniyor
        Hayalindeki "bordo mavi" formaya ampute futbol takımıyla kavuştu
        Hayalindeki "bordo mavi" formaya ampute futbol takımıyla kavuştu
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret
        Trabzonspor, İstanbul´a gitti
        Trabzonspor, İstanbul´a gitti