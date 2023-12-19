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        KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:30 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:41
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        KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığındaki toplantı, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlendi.

        Yıldırım, doğa kaynaklı afetlerin etkisinin azaltılmasında, kurumlar arasında üniversite önderliğinde iş birliği projeleri yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

        Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise bölgede ve özellikle Trabzon'da doğa kaynaklı afetlerin etkilerini ve KTÜ'nün bu konudaki çalışmalarını aktardı.

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy da 2023'te yaptıkları faaliyetleri katılımcılarla paylaştı.

        Toplantıda, KTÜ uhdesinde ve ilgili kamu kurumlarının iş birliğiyle, afete maruz bölgeler ve bölgede bulunan barajların yıkılma senaryolarına yönelik simülasyona dayalı 3 boyutlu modeller ile Trabzon arazi kullanım planının oluşturulması, nisanda da belirtilen konuyla ilgili çalıştay yapılması yönünde karar alındı.

        Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, akademisyenler, belediyeler ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

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