Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da başkaları adına açılmış 479 telefon hattı ele geçirildi

        Trabzon'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, başkaları adına açılmış 479 cep telefonu hattı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da başkaları adına açılmış 479 telefon hattı ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, başkaları adına açılmış 479 cep telefonu hattı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkaları adına açılmış telefon hatları bulunduğu ihbarı üzerine S.K'ye ait iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, farklı kişiler adına açılmış satışa hazır 479 açık hat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde

        Benzer Haberler

        Trabzon'da çam kese tırtılının ısırdığı kadın hastanelik oldu
        Trabzon'da çam kese tırtılının ısırdığı kadın hastanelik oldu
        'Doğu Karadeniz'de deprem tehlikesi dünden daha fazla arttı'
        'Doğu Karadeniz'de deprem tehlikesi dünden daha fazla arttı'
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon'da konuştu:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon'da konuştu:
        KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
        KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Ümit Özdağ: CHP artık Atatürk´ün partisi değildir
        Ümit Özdağ: CHP artık Atatürk´ün partisi değildir
        Of'ta "Antarktika'da Bilim Yolculuğu" konulu söyleşi düzenlendi
        Of'ta "Antarktika'da Bilim Yolculuğu" konulu söyleşi düzenlendi