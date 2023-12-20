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        Trabzon Turizm Çalıştayı sonuç raporu yayımlandı:

        Trabzon'da düzenlenen "Trabzon Turizm Çalıştayı"nın sonuç raporu yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:55
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        Trabzon Turizm Çalıştayı sonuç raporu yayımlandı:
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        Trabzon'da düzenlenen "Trabzon Turizm Çalıştayı"nın sonuç raporu yayımlandı.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde 16 Ekim'de organize edilen çalıştaya, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, kaymakamlar ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

        Şehrin turizm potansiyelinin, Türkiye ve dünyadaki rakipleriyle karşılaştırılarak güçlü ve zayıf yönlerinin üzerinde durulduğu programda, alternatif turizm türleri de doğa ve yayla, sağlık, kongre ve fuar, kruvaziyer ile spor olarak belirlendi.

        Raporda, zorlu coğrafi koşulların neden olduğu ulaşım altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi önerilerek, bu çözümün beraberinde temizlik, beslenme, güvenlik ve konaklama gibi temel ihtiyaçları da karşılamasının önemi aktarıldı.

        Özellikle yaylalardaki kaçak ve çarpık yapılaşmanın önlenmesi, resmi kurumların bu konuda gerekli önlemleri alması gerektiğinin altı çizilen raporda şunlar kaydedildi:

        "Şehir genelindeki işletmelerde standartlar oluşturulmalı, işletme sahipleri ve personele hizmet içi eğitimler verilmelidir. Evlerini konaklama alanlarına çevirenlerin prosedürleri takip etmeleri sağlanmalı, kayıt dışı turizm işletmeleri belirlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Sağlık turizmi için standartlar belirlenmeli ve hizmet veren işletmeler için belirlenen standartlar düzenli olarak denetlenmelidir. Şehir içindeki liman, kruvaziyer limana dönüştürülmeli, yeni rekreasyonel alanlar oluşturulmalı ve bu alanların tanıtımları yapılmalıdır. Spor müsabakaları için konaklama olanakları sağlamak amacıyla spor tesislerinin yakınında turizm işletmelerinin tesisi için yatırımlar teşvik edilmelidir. Trabzon'un da ev sahibi olma potansiyeli göz önünde bulundurularak Euro 2032 Avrupa Kupası için hazırlık çalışmaları planlanmalı ve yerel yönetimlere destek verilmelidir."

        Raporda, şehrin turizminin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için Destinasyon Yönetim Örgütünün kurulması, bu örgütün de Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi birçok paydaşı bir araya getirip kentin turizm stratejilerini yönetmesi önerildi.

        Turistlere yönelik bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarının artırılması amacıyla Trabzon için bir web sayfası ve sosyal medya hesaplarının oluşturulması önerisinde bulunulan raporda, bu platformların şehrin turistik değerlerini etkili şekilde tanıtmak ve ziyaretçilerle etkileşim kurmak için aktif olarak kullanılmasının gerekliliği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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