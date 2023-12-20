Ortahisar Belediyesince 165 kişiye evde bakım hizmeti sunuluyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 165 kişiye evde bakım hizmetleri verdiklerini bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, evde bakım hizmeti ekiplerinin yardıma muhtaç yaşlı, engelli ve hastaların imdadına yetiştiğini belirtti.

Şartları uyan vatandaşlara evlerinde hizmet götürdüklerini aktaran Genç, "Şu anda 91 aileye, kişi bazında ise 165 kişiye evde bakım hizmeti veriyoruz. Bunu bir lütuf olarak değil, bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza karşı bir görev ve sorumluluk bilinciyle yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ekipte, hemşire, sosyolog, şoför ve 7 hizmet elamanının görev yaptığını vurgulayan Genç, personelin, vatandaşın her türlü talebiyle yakından ilgilendiğinin altını çizdi.

Genç, belediye imkanları nispetinde evde bakım hizmetlerinden yararlananların sayısını daha da artıracaklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Belediyemiz kurumsallaşmaya başladığı andan itibaren her geçen yıl hizmet yelpazemizi genişlettik. Bu doğrultuda her geçen yıl evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayımızı artırıyoruz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. O nedenle empati yaparak bu hizmeti bakıma muhtaç vatandaşlarımıza götürüyoruz. Personelimiz rutin işlerini yapmalarının yanında hizmet alan vatandaşlarımızla sohbet ederek bir nevi onların sosyal ihtiyaçlarını da gideriyor. Onlara arkadaşlık ediyor, dertlerini ve hikayelerini dinliyor. Bu yönden de vatandaşlarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak moral anlamında da kendilerine destek oluyoruz. Kendilerinin yalnız olmadığını, kimsesiz olmadıklarını hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Bu mutluluk da bize yeter."