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        Trabzon Valisi Yıldırım, sağlık bilgilendirme toplantısına katıldı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kentin sağlık turizminde iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:00
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        Trabzon Valisi Yıldırım, sağlık bilgilendirme toplantısına katıldı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kentin sağlık turizminde iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

        Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğünün 2023 faaliyetlerine ilişkin Sağlıkçılar Parkı'ndaki restoranda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Türkiye'nin sağlıkta çok iyi bir noktaya geldiğini, bunun daha da geliştirileceğini belirtti.

        Sağlıkta yapılan çalışmaları çeşitli örneklerle anlatan Yıldırım, evde sağlık hizmetlerinin de önemine işaret etti.

        Yıldırım, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının devam ettiğini anımsatarak, "Sağlık Bakanlığımızın bütçe imkanlarıyla yapılan bir şehir hastanesidir. Yap-işlet-devret değil burası, bunu özellikle belirtmekte fayda var." dedi.

        Trabzon'un sağlık turizminde de iyi bir noktaya geldiğinin altını çizen Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

        "Sağlık turizmi ciddi bir gelir kaynağı. Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan, Suudi Arabistan'dan ve diğer Körfez ülkelerinden, burada daha iyi sağlık hizmeti aldığını, şifa bulduğunu düşünerek buraya geliyorlar. Gittikçe de sayılar artıyor. Sayının gittikçe artması ne anlama geliyor? Demek ki alınan hizmetten dışarıdan gelenler memnunlar. Sağlık turizmini artırmak için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık ve turizm, ikisini bir arada düşünmek lazım. Trabzon aynı zamanda bir turizm kenti ve turizm kenti olmasını da en iyi şekilde kullanıyor. Sağlıkta dönüşüm çok muhteşem, daha iyi hale gelmeye devam edecek. Belki ihtisas hastanelerimiz, ihtisas merkezleri açılacak."

        Vali Yıldırım, Trabzon Şehir Hastanesi'nin, ek bina olarak yapılan onkoloji binasıyla birlikte tamamlanıp Şubat 2025'te faaliyete geçeceğini ifade etti.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise il genelindeki faaliyetlerin, bir önceki seneye göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

        Kentteki sağlık kurumlarının kapasitesi, nüfus yapısı, engelli ve yaşlılara yönelik çalışmaların yanı sıra sağlık turizmine ilişkin de bilgi sunan Usta, doktor, hemşire ve ebe gibi sağlık çalışanları sayındaki artışla vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet verildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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