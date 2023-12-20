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        Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:13
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        Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, İstanbulspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma, denge, çabukluk çalışması ve 5'e 2'nin ardından çift kale maç oynadı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Öte yandan Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum-B 1500, VIP Platinum A-C 1125, VIP Gold 750, VIP Silver 600, batı tribün 375, doğu üst 300, fırtına 225, kuzey-güney kale arkası ise 150 liradan satışa çıkarıldı.

        Bu arada Trabzonspor Kulübü, çocuk taraftarları RAMS Başakşehir maçında gerçekleştirilecek seremoniye davet etti.

        Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü oynayacağı RAMS Başakşehir maçına yavru fırtınaları bekliyoruz. Seremoniye katılım ücreti her çocuk için 6 bin 100 lira olup, toplanacak gelir gelecek nesillerin yetişmesi için altyapımızda kaynak olarak değerlendirilecektir. Haydi durmayın, siz de katılın." ifadelerine yer verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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