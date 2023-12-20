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        GÜNCELLEME - Trabzon'da tünelin üst kesimindeki patika yoldan düşen kişi öldü

        Trabzon'da, tünelin üst kesimindeki patika yoldan düşen genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:29
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        GÜNCELLEME - Trabzon'da tünelin üst kesimindeki patika yoldan düşen kişi öldü
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        Trabzon'da, tünelin üst kesimindeki patika yoldan düşen genç hayatını kaybetti.

        Gazipaşa Mahallesi'nde, Karadeniz Sahil Yolu güzergahındaki tünelin üst kesimindeki patika yolda yürüyen Burak Özbek (28) dengesini kaybederek demir korkuluklardan kayalıklara düştü.

        Ağır yaralanan Özbek, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

        Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Özbek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ceset Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü, Burak Özbek için başsağlığı mesajı yayımlandı.

        Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Halk Sağlığı Laboratuvarımız personeli Burak Özbek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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