Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı düzenlendi

        Trabzon'da, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla program organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla program organize edildi.

        Özgür Aksa Trabzon Platformunca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, çocukların Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Platform üyesi Kadir Öztürk'ün, Mescid-i Aksa'nın önemini anlattığı program, katılımcıların Filistinli çocuklara gönderilmek üzere getirdiği oyuncakların toplanmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        O gemi sökülüyor!
        O gemi sökülüyor!
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Banksy'nin eseri birkaç saat içinde çalındı
        Banksy'nin eseri birkaç saat içinde çalındı
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanık hakkında iddianame hazır...
        Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanık hakkında iddianame hazır...
        Trabzon ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları
        Trabzon ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları
        Trabzon'da sinyal kesici cihaz kullanarak hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalan...
        Trabzon'da sinyal kesici cihaz kullanarak hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalan...
        Çifte cinayete 'haksız tahrik' indirimli 48 yıl hapis talebi
        Çifte cinayete 'haksız tahrik' indirimli 48 yıl hapis talebi
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor´dan Abdülkadir Ömür´ün sakatlığına ilişkin açıklama
        Trabzonspor´dan Abdülkadir Ömür´ün sakatlığına ilişkin açıklama