Trabzon'da "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı düzenlendi

Trabzon'da, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla program organize edildi.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, çocukların Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Platform üyesi Kadir Öztürk'ün, Mescid-i Aksa'nın önemini anlattığı program, katılımcıların Filistinli çocuklara gönderilmek üzere getirdiği oyuncakların toplanmasıyla sona erdi.

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