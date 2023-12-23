Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor'da hedef bitmez"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'da hedeflerinin bitmeyeceğini, ellerindeki imkanlarla en iyi noktaya gelmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor'un bu akşam RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertuğrul Doğan, yönetim olarak geçmiş yılı değerlendirmek ve gelecek dönem neleri yapacaklarını konuşmak için toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kulüpler Birliği toplantısının dün gerçekleştirildiğini anımsatan Doğan, "Değerli Bakanımız, Federasyon Başkanımız, kulüp başkalarımızla birlikte yeni yılda, mevcut yılda oluşan problemlerin oluşmaması için pozitif ortamda konuştuk. Belli başlı sorunların da acil olarak çözülmesi gerektiği konusunda hem kulüpler hem Federasyon Başkanımız da hemfikir. Ocak ayı içinde özellikle hemen başında bence ekonomi ile beraber Türk futbolunda önemli problem olan hakemlerle ilgili konuların biran evvel çözülmesi gerekiyor. İnşallah ocak ayının başında bunların çözümlemiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Doğan, ekonomi konusunda yönetim kurulunun ve Futbol Federasyonunun önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Çünkü Türk futbolunda kulüpler açısından bu çıkılmaz hale geldi. Kulüplerin katlanamadığı çok önemli maliyetler var. Bunun dışında naklen yayın konusunda, iddia gelirlerinde gelinen nokta ortada. Bunların hepsinin umarım düzeleceği yeni bir yıl yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Nwakaeme ile görüştüğümüz doğrudur"

Doğan, eski oyuncuları Anthony Nwakaeme'nin transferine ilişkin soru üzerine, "Bu, daha önce de belirttiğim gibi teknik bir konu. Hocamızın Nwakaeme ile bir görüşmesinin olduğu doğrudur. Biz de Nevzat (Kaya) kardeşimiz vasıtasıyla bir görüşme yaptık. Teknik olarak bize henüz bir onay gelmedi. Böyle bir onay geldiği zaman durumunu, maliyetini, sağlık durumunu inceledikten sonra bu konuda bir karar vereceğiz. Buradayken takım içerisinde her zaman faydası olmuştur. Bu artıları ama diğer konular, teknik konular. Bu konular incelendikten sonra bir karar alınacaktır." diye konuştu.

İstanbulspor ile oynadıkları karşılaşmada rakip takımın sahadan çekilmesinin Trabzonspor ile alakasının bulunmadığını anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"İstanbulspor Kulübü Başkanı Sayın Ecmel beyin tepkisinin, Trabzonspor Kulübü ile yakından uzaktan alakası yok. Ecmel başkan, bu konuda buna benzer bir tepki vereceğini daha önce defalarca Kulüpler Birliğinde dile getirmişti. Ana sebebi de İstanbulspor Kulübünü, Futbol Federasyonunun muhatap almaması, randevularına cevap verilmemesi ve maçlarında oluşan hakem hataları. Kendisi maçta VAR'ı incelemiş sonrası belki aklında daha önce vardı, böyle bir karar aldı. Bu kararı da 'Hakkını helal et ben Trabzonluyum, sizi çok severim, sizinle bir alakası yok. Ama ben artık bu işe bir dur denmesini istiyorum ve böyle bir karar aldım' diyerek helalleşti ve aşağıya hareketlendi. Durum budur. Trabzonpor ya da Trabzon şehri ile alakalı en ufak bir tepkisi olmamıştır. Hakemlere de tepkisi olmamıştır, onlara da anlattı, sisteme inanmadığını belirtti. Herhangi bir kimseyle problem yaşamadan, bizim hocamıza, yönetim kurulu arkadaşlarımıza, hakemlere, gözlemcilere teşekkür etti ve takımını sahadan çekti. Kendi duruşu ve görüşüdür. Durum budur. Çünkü bizim açımızdan hassas bir durum."

- "Trabzonspor takımının tüm haklarını her şekilde savunurum"

Doğan, Futbol Federasyonu ve hakemlerle alakalı duruş ve görüşünün değişmediğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Değişmesi için bir aksiyon almaları gerekiyor. Bu görüş, sadece bana ait bir görüş değil. Diğer kulüp başkanlarının yüzde 90'ı da böyle düşünüyor. Bizim Federasyon Başkanının şahsıyla ya da yarın başka bir isim olur, onların şahsıyla alakalı bir düşüncemiz yok. Benim mevcut bulunduğum yer, Trabzonspor Kulübü başkanlığı. Ben Trabzon şehrinin, Trabzonspor takımının tüm haklarını her şekilde savunurum. Yeri, zamanı, şekli önemli değil. Ne gerekiyorsa. Dolayısıyla burada kulübümüzün hakkının yendiğini düşünüyor ve bu yönde açıklama yapıyorum. O toplantıdan sonra bize söylem konusunda bir sıkıntı yok. Söylemlere bakarsanız uçuyoruz. Ama operasyon olarak ciddi sıkıntılar var. Ben dün de belirttim. Operasyonel sonuçlarını görmediğim sürece benim aynı şekilde duruşum devam edecek. Ama iyi niyetlerini gördüğümüz müddetçe de Türk futbolu için onların yanında oluruz, en büyük destekçileri de biz oluruz. Bunu federasyon başkanımıza da söyledim."

Doğan, bu sözün Mete Kalkavan ile ilgili olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Mete Kalkavan ile ilgili bize bir söz verilmişti. O sözden bir sapma oldu, biz gerekeni söyledik. Ocak ayı içerisinde federasyonun gerekeni yapacağını tarafımıza bildirdi. Takipçisiyiz, göreceğiz. Yapmazsa biz gerekli açıklamaları yaparız, yaparsa teşekkür ederiz, yanlarında olup devam ederiz. Trabzonspor başkanlığı çok ciddi iştir, Trabzonspor Başkanı da o sözleri yazılı ve sözlü almadığı müddetçe o açıklamayı yapmazdı. Ben dün kendisine yazılı ve sözlü olarak bunları söylediğini, yüzüne söyledim. Gerekeni yapacağını söyledi, bekliyoruz. Federasyon başkanı da yönetim kurulu üyeleri de, vekilleri de, MHK Başkanı da var. Yani hepsinin bu konuda bilgisi var. Biz de kendileriyle konuşarak bu konuyu takip ediyoruz."

Trabzonspor aleyhine hatırlayamayacakları kadar hakem hatası yapıldığını savunan Doğan, "Trabzonspor'un başına her türlü hakem faciası geldi. En son zamanlarda Mete Kalkavan Fenerbahçe VAR hakemi. Ben inanmıyorum hakemin sahada bazı şeyleri bulunduğu yer itibarıyla, açısı görmeme durumu olabilir ama VAR'ın başında birçok kamerayı ileri geri sarıp görebilir, pozisyonu durdurup bakabilir, defalarca iki, üç hakemle bunun tartışmasını yapan bir hakemin bunu görmemesine ben inanmıyorum. İnanmadığım için de haklarımızı savunmak için böyle bir açıklama yaptım." dedi.

- Transfer çalışmaları

Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Transfer işleri birçok konuyla bağlantılı. Hocamızın bizimle yaptığı görüşmelerde biz artık tartışma konusu olmayacak, herkesin, her kesimin oyuncunun ismini duyduğu zaman tereddüt olmayacak oyuncu transferleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bunların hepsini hocamızın, izlemenin ve sağlık ekibinin de görüşleri ve onayları sonucunda yapacağız. Transfer işi, para işi. Ben geldiğim günden beri sürekli anlatıyorum. Çok ciddi ekonomik sıkıntılar içerisindeyiz. Geçen mali kongrede de 100 milyon avroya yakın bir paranın ödendiğini ama tüm bunlara rağmen çok ciddi sıkıntılar yaşadığımızı söyledim, yaşamaya devam ediyoruz. Bu paranın 25 milyon avrosu bu yıl alınan oyuncuların parası ödendi, 75 milyon avroya yakın bir kısmı geriye dönük davalar, oyuncu bonservisleri ödendi. Bu tür şeyleri yaşamak istemiyoruz. Yanlış bir hamle yapma şansımız gerçekten yok. Hocamız ve izleme ekibi ciddi olarak çalışıyor. Şu ana kadar netleşen 1 isim var. O isim üzerinde çalışmalarımız devam ediyor."

Trabzonspor'un hedefinin her zaman zirve olduğunu vurgulayan Doğan, "Türkiye Kupasını almak istiyoruz ardından Süper Kupa'yı almak istiyoruz. Trabzonspor'da hedef bitmez. Ne yapabilirsek elimizdeki imkanlarla en iyi noktaya gelmek istiyoruz. Bunu yaparken hem camianın hem taraftarın, bizlerin ve özellikle basının bazı gerçekleri bilmesi gerekiyor. Camiamızın ve Türk futbolunun gerçekleri bunlar. Buna göre hareket edecek olanlar gelecekte başarılı olacaktır." diye konuştu.

Doğan, 2010-2011 sezonu Süper Kupa maçının oynanacak olmasına ilişkin söylemler üzerine de "Biz böyle bir şeyin karşısında oluruz. Söylememe gerek yok." ifadesini kullandı.

Ertuğrul Doğan, bir soru üzerine, görevi bırakma niyetinin olmadığını ancak zor bir görevde olduğuna işaret etti.

- Bakasetas ile tekrar görüşelecek

Trabzonspor'un herhangi bir oyuncusuna henüz bir talipli olmadığını belirten Doğan, "Şu anda Orsic'in sakatlığı düzeldiği halde kontenjan açabilecek pozisyondayız. İnşallah ilerleyen günlerde oyuncularımıza bir talipli olursa onlarla konuşacağız." dedi.

Doğan, Bakasetas'ın sözleşmesinin uzaması konusuna ilişkin de şunları söyledi:

"Bakasetas 1,3 milyon avroya oynuyor. Biz teklif yaptık, kabul etmedi, ikinci teklifi yaptık. Bakasetas bulunduğu dönemde çok faydası olan bir oyuncu, illa şampiyonluğa oynayan bir kadroda oynamak istiyor. Trabzon'u çok seven biri. Rakamda anlaşamadı ama belki ailesiyle başka bir yerde yaşama istediği var. Trabzonlu değil, belki başka planlaması var. Bunları bilmiyoruz, bu bizim hakkımızda illa kötü düşündüğü anlamına gelmiyor. İçerde problem yaratmıyor. Yıl sonu tekrar konuşacağız. Belki imza atacak, belki başka planlaması var. Bunları konuşacağız ama şu an itibarıyla bir problemimiz yok."

- Onuachu ve Pepe'nin durumları

Bordo-mavili takımın sezon başında renklerine kattığı Onuachu ve Pepe ile ilgili sezon sonu hocanın vereceği karar doğrultusunda hareket edeceklerini anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Onuachu'yu bonservisi ile takımın içine katmamız mümkün değil. Ama oyuncu ile görüşüyoruz. Oyuncu, Trabzon'da ailesiyle yaşamaktan gayet memnun. Yıl sonunda hocamızla da görüşerek ancak yine kiralama olabilir. Yoksa oyuncuyu satın alma gibi bir durumumuz olmaz. Pepe için de aynı şey geçerli. Kendi kulübü oyuncunun belli masraflarını karşıladığı için bize imza attı. Oyuncunun da bundan sonra Trabzon'la alakalı, takımla alakalı düşünceleri olacaktır. Yıl sonuna doğru menajerini çağırıp hocamız da devam etmeyi düşünüyorsa görüşmeleri yapacağız. Ama hepsini belli maliyetler dahilinde konuşmamız lazım. Pepe, çok üst düzey bir oyun ortaya koydu. Ona göre rakamlar ortada. İşimiz zor ama bir şekilde Trabzonspor'u zirvede tutmak zorundayız. Bununla alakalı mali konuları ne kadar hızlı çözersek, işimiz o kadar kolay olacak."

Başkan Ertuğrul Doğan, kulüp yönetmenin zorluklarına da işaret ederek, "Son 6 aylık süreçte sadece Fenerbahçe maçı sonrası aldığımız galibiyetten sonra rahat bir uyku uyuyabildim." ifadelerini kullandı.