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        Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:41
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        Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortahisar ilçesinde A.U'nun (53) iş yerinde sahte alkollü içki ürettiği ve piyasaya sürdüğü tespit edildi. Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 96 şişe içki ile 40 litre etil alkol ele geçirdi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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