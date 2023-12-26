Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortahisar ilçesinde A.U'nun (53) iş yerinde sahte alkollü içki ürettiği ve piyasaya sürdüğü tespit edildi. Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 96 şişe içki ile 40 litre etil alkol ele geçirdi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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