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        Trabzonlu üretici 4 bin metrekarede sebze yetiştiriyor

        Trabzon'da üretici Süleyman Çınar, 4 bin metrekarede kurduğu 12 serada sebze yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:49
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        Trabzonlu üretici 4 bin metrekarede sebze yetiştiriyor
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        Trabzon'da üretici Süleyman Çınar, 4 bin metrekarede kurduğu 12 serada sebze yetiştiriyor.

        Kentte uzun yıllar esnaflık yapan 63 yaşındaki Çınar, tarımla uğraşma hayalini gerçekleştirmek için 38 yıl önce Akyazı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde iki sera kurdu.

        Çınar, seralarla ilgilenen babasının vefatının ardından emekli olup, 17 yıl önce üretimin başına geçti.

        Süleyman Çınar, yıllar içinde 12'ye çıkarttığı serada ürettiği marul, salatalık, roka ve pazı gibi çeşitli sebzeleri hal ve zincir marketlere satıyor.

        Akyazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı da olan Çınar, AA muhabirine, tarımla uğraşmayı çok sevdiğini belirterek, "Ömrüm yettiğince de devam edeceğimi düşünüyorum." dedi.

        Çınar, emeğin, üretimin önemine işaret ederek, "Makineleşmeyi bir yere kadar kullanabilirsiniz ama üretimin pazar değerini yakalayabilmek için veya bu işe verdiğiniz emeğin karşılığını alabilmeniz için mutlaka insan elinin değmesi gerekiyor. Bir ürünün yetişme süresi toprak hazırlığından dikimine kadar bir takım koşulların oluşması ve sonlanması 3 ayı buluyor." diye konuştu.

        Kooperatifin 36 üyesi olduğunu dile getiren Çınar, şunları kaydetti:

        "Akyazı'da 300'ün üzerinde sera mevcut. Ürettiğimiz malzemeler sürdürülebilir olma koşuluyla yaklaşık 6 çeşit. Yıl içinde toplamda 30 çeşit değişik ürün yetiştirebiliyoruz. Bunları bazı aylarda hal veya zincir marketlere verebileceğimiz koşulları oluşturuyoruz. Onun için de bunları paylaştırarak vermeye gayret ediyoruz. Bu anlayışla kooperatif yaşamını sürdürmeye çalışıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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