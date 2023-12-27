Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şubesi'nden DEM Parti'ye tepki

        Trabzon'da Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, düzenledikleri basın toplantısıyla DEM Parti'ye tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şubesi'nden DEM Parti'ye tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, düzenledikleri basın toplantısıyla DEM Parti'ye tepki gösterdi.

        Vakıf üyeleri, 15 Temmuz Hürriyet ve Şahitler Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

        Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şube Başkanı Mehmet Sarı, terör saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da şifa diledi.

        "Tek amacı terör seviciliği yapmak, dağdaki hainlere kol kanat germek olan HDP/DEM Partisi, bu milletin değerlerine, insanına, birliğine ve bütünlüğüne kastetmeye devam ediyor." ifadesini kullanan Sarı, partinin, farklı zamanlarda ve farklı isimlerle karşılarına çıksa da alçaklığını, hainliğini ve kirli emellerini hiçbir zaman gizleyemeyeceğini söyledi.

        Sarı, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarına tepki göstererek, şöyle konuştu:

        "Bizi Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman diye bölmek isteyen, bu milleti parçalamanın farklı yollarını arayan, hainlikte sınır tanımayanlar her dönem oldu. Biz kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sadece bu terör örgütlerine değil, bütün dünyanın gözüne soktuk. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenler bilsinler ki milli birlik ve bütünlüğümüze kastedenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak batı emperyalizminin taşıyıcısı ve işbirlikçisi terör örgütü PKK ile iltisaklı olan, kalkan olmaya çalışan ve savunuculuğunu yapan kravatlı hainler Meclis'ten gidene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazi Meclisimizde hainlerin, teröristlerin bulunması hem milletimizi hem de bizi rahatsız ediyor. Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almasına dayanamıyor."

        Mehmet Sarı, şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak sonuna kadar devletin yanında olduklarının altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da terör ve Gazze saldırılarına tepki
        Trabzon'da terör ve Gazze saldırılarına tepki
        Trabzonspor´da satışların arttığı TS Club´ta hedef 300 milyon TL
        Trabzonspor´da satışların arttığı TS Club´ta hedef 300 milyon TL
        Trabzonlu üretici 4 bin metrekarede sebze yetiştiriyor
        Trabzonlu üretici 4 bin metrekarede sebze yetiştiriyor
        Çeyiz sandığından çıkan kanaviçe örnekleri gelecek kuşaklara aktarılacak
        Çeyiz sandığından çıkan kanaviçe örnekleri gelecek kuşaklara aktarılacak
        Trabzon'da turisti darbeden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi
        Trabzon'da turisti darbeden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi
        Trabzon'da şehitler için mevlit okutuldu
        Trabzon'da şehitler için mevlit okutuldu