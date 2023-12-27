Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şubesi'nden DEM Parti'ye tepki

Trabzon'da Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, düzenledikleri basın toplantısıyla DEM Parti'ye tepki gösterdi.

Vakıf üyeleri, 15 Temmuz Hürriyet ve Şahitler Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şube Başkanı Mehmet Sarı, terör saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da şifa diledi.

"Tek amacı terör seviciliği yapmak, dağdaki hainlere kol kanat germek olan HDP/DEM Partisi, bu milletin değerlerine, insanına, birliğine ve bütünlüğüne kastetmeye devam ediyor." ifadesini kullanan Sarı, partinin, farklı zamanlarda ve farklı isimlerle karşılarına çıksa da alçaklığını, hainliğini ve kirli emellerini hiçbir zaman gizleyemeyeceğini söyledi.

Sarı, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarına tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Bizi Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman diye bölmek isteyen, bu milleti parçalamanın farklı yollarını arayan, hainlikte sınır tanımayanlar her dönem oldu. Biz kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sadece bu terör örgütlerine değil, bütün dünyanın gözüne soktuk. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenler bilsinler ki milli birlik ve bütünlüğümüze kastedenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak batı emperyalizminin taşıyıcısı ve işbirlikçisi terör örgütü PKK ile iltisaklı olan, kalkan olmaya çalışan ve savunuculuğunu yapan kravatlı hainler Meclis'ten gidene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazi Meclisimizde hainlerin, teröristlerin bulunması hem milletimizi hem de bizi rahatsız ediyor. Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almasına dayanamıyor."

Mehmet Sarı, şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak sonuna kadar devletin yanında olduklarının altını çizdi.