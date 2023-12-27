Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da terör ve Gazze saldırılarına tepki

        Trabzon'da, terör ve Gazze saldırılarını protesto amacıyla "Mevzu Evrensel, Tepki Bireysel" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:39 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da terör ve Gazze saldırılarına tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, terör ve Gazze saldırılarını protesto amacıyla "Mevzu Evrensel, Tepki Bireysel" programı gerçekleştirildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi önünde organize edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İsrail'in hukuk dışı bir tutum izlediğini belirterek, "Savaşta bile yapılacak ve yapılmayacak şeyler vardır. Dedelerimiz nasıl savaşmış? Kadına, çocuğa, yaşlıya dokunmamış, asker, silahlı kişiye işlem yapmış. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı harekatlarını yaptık değil mi? Televizyondan izledik bunları. Orada bir tane sivil halk öldü mü? İnanın bir kişi ölse orada dünya ayağa kalkardı." dedi.

        Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da birçok Osmanlı eserleri olduğuna işaret eden Çuvalcı, Türkiye'nin tarihi ve eserleriyle orada olduğunu vurguladı.

        Çuvalcı, protestonun daha güçlü olması için bazı ürünlerin boykot edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Markalarını değiştireceğiz, yerli ve milli kullanacağız. En azından onları destekleyen firmaların ürünlerini kullanmayacağız ve kullandırtmayacağız. Kime? Yakınlarımıza, eşimize, dostumuza, dayımıza, teyzemize. Çocuklarımızı bu minvalde yetiştireceğiz." diye konuştu.

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Çuvalcı, "Terörü kim destekliyor, kim bize kışkırtıyor, hepimiz biliyoruz. Bunlar maşa, biz bunların ağabeylerini de biliyoruz. Kimin desteklediğini biliyoruz asıl kavgamız onlarla. Bize niye F-35 vermiyorlar, niye ambargo koyuyorlar. Biz onlarla mücadele ediyoruz. Kahraman Türk milleti bütün bunların üstesinden gelebilecek kabiliyettedir. Müsterih olalım, dua edelim." ifadelerini kullandı.

        Öğrenciler adına açıklama yapan Enes Albayrak ise şunları kaydetti:

        "Bugün, bu onurlu halkın kalplerindeki özgür Filistin'i yıkamayan zalim İsrail, zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan Filistinlilere artık bir nefesi bile çok görüyor. Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'ye hiçbir uluslararası hukuk kuralına, temel insani değerlere saygı duymadan, sivil, çocuk, kadın ayrımı yapmadan soykırım yapıyor. Dünya tarihinde insanların acı tecrübelerle geliştirdiği savaş hukuku kurallarını bile pervasızca hiçe sayan İsrail, ne olursa olsun vurulmaması gereken hastaneleri, okulları ve masum halkı insafsızca en güçlü silahlı ile vurmaya devam ediyor."

        Öte yandan Trabzon Sivil Kadın İnisiyatifi üyelerince hazırlanan ve geliri Filistin'e bağışlanacak yemek ve hediyelik eşyalar da satışa sunuldu.

        Grup, "Dünya Sessiz Çocuklar Ölüyor" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlarla kampüs içinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şubesi'nden DEM Parti'ye te...
        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şubesi'nden DEM Parti'ye te...
        Trabzonspor´da satışların arttığı TS Club´ta hedef 300 milyon TL
        Trabzonspor´da satışların arttığı TS Club´ta hedef 300 milyon TL
        Trabzonlu üretici 4 bin metrekarede sebze yetiştiriyor
        Trabzonlu üretici 4 bin metrekarede sebze yetiştiriyor
        Çeyiz sandığından çıkan kanaviçe örnekleri gelecek kuşaklara aktarılacak
        Çeyiz sandığından çıkan kanaviçe örnekleri gelecek kuşaklara aktarılacak
        Trabzon'da turisti darbeden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi
        Trabzon'da turisti darbeden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi
        Trabzon'da şehitler için mevlit okutuldu
        Trabzon'da şehitler için mevlit okutuldu