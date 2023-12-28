HAK-İŞ'ten "Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" etkinliğine katılım çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, yarın yapılacak "Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyor, Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" etkinliğine tüm Trabzon halkını davet etti.

Sert, HAK-İŞ Trabzon İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gündemin yoğunluğu içinde PKK terör örgütü tarafından yeniden hortlatılmaya çalışılan terör saldırıları ve İsrail tarafından Gazze'de yapılan soykırım ve katliamların büyük yer tuttuğunu belirten Sert, "12 yiğit vatan evladını alçak PKK saldırıları sonucu toprağa verdik. Mekanları cennet olsun. Allah, analarına, babalarına, eşlerine, yetim kalan yavrularına sabır versin. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Sert, ülkede son yıllarda alınan isabetli kararlar ve terörle mücadele politikalarının terörü bitirme noktasına getirdiğini vurgulayarak, "Bu son olayların da yoğun hava şartları neticesinde mağaralarından çıkan teröristlerin son varlık çabaları olduğunu biliyoruz. Ancak bundan daha önemlisi, bu saldırılarda kullanılan mühimmat, teçhizat gibi teknolojik malzemelerin kim ya da kimler tarafından terör örgütlerinin kullanımına, hangi amaçlarla sunulmuş olduğudur." diye konuştu.

Konfederasyonlarının teröre karşı duruşunun net olduğuna dikkati çeken Sert, şunları söyledi:

"Ne yaparsanız yapın, bu ülke Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, tüm renkleri, tüm zenginliğiyle bir ve beraberdir, bozamayacaksınız. Size bu toprakları parçalama hayali kurduranlara da bir çift sözümüz var. Kurdurduğunuz o hayaller, vatanını savunmak için toprağa düşen bu yiğitlerin vatan aşkı, bayrak sevdası karşısında bir hiçtir. Biz acılarımızı yüreğimize gömer, yaralarımızı sarar, şehit ailelerimize her zaman sahip çıkarız. Ama sizler emin olun ki bugün büyük paralar ve silahlarla bizlere doğrulttuğunuz bu namlular, çok yakın gelecekte, çıkar birlikteliğiniz bozulduğunda size yönelecektir. Bunu da akıllarınızın bir köşesine yazın."

Sert, 3 aydır İsrail'in Gazze'de soykırım ve katliam yaptığını belirterek, çok sayıda Batılı ülke halkının sokaklarda, meydanlarda, marketlerde Filistin halkının direnişine destek vererek eylem ve boykot yaptığını aktardı.

Türkiye'nin en büyük emek kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden HAK-İŞ'in Filistin ile Kudüs davasında tutumunun belli olduğuna işaret eden Sert, "Teröre lanet, Filistin'e özgürlük" demek için yarın Ortahisar Belediyesi önünden başlatacakları yürüyüşün, Atatürk Alanı'nda düzenleyecekleri mitingle sona ereceğini kaydetti.

Sert, "Bütün Trabzon'un sel olup akacağı bu anlamlı protesto hem terör örgütlerine hem de terör devleti İsrail'e verilen en büyük mesajlardan biri olacaktır." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Koçoğlu, HAK-İŞ İl Başkanı Engin Erbaşaran ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.