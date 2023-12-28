Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        HAK-İŞ'ten "Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" etkinliğine katılım çağrısı

        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, yarın yapılacak "Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyor, Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" etkinliğine tüm Trabzon halkını davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:10 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        HAK-İŞ'ten "Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" etkinliğine katılım çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, yarın yapılacak "Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyor, Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" etkinliğine tüm Trabzon halkını davet etti.

        Sert, HAK-İŞ Trabzon İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Gündemin yoğunluğu içinde PKK terör örgütü tarafından yeniden hortlatılmaya çalışılan terör saldırıları ve İsrail tarafından Gazze'de yapılan soykırım ve katliamların büyük yer tuttuğunu belirten Sert, "12 yiğit vatan evladını alçak PKK saldırıları sonucu toprağa verdik. Mekanları cennet olsun. Allah, analarına, babalarına, eşlerine, yetim kalan yavrularına sabır versin. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." dedi.

        Sert, ülkede son yıllarda alınan isabetli kararlar ve terörle mücadele politikalarının terörü bitirme noktasına getirdiğini vurgulayarak, "Bu son olayların da yoğun hava şartları neticesinde mağaralarından çıkan teröristlerin son varlık çabaları olduğunu biliyoruz. Ancak bundan daha önemlisi, bu saldırılarda kullanılan mühimmat, teçhizat gibi teknolojik malzemelerin kim ya da kimler tarafından terör örgütlerinin kullanımına, hangi amaçlarla sunulmuş olduğudur." diye konuştu.

        Konfederasyonlarının teröre karşı duruşunun net olduğuna dikkati çeken Sert, şunları söyledi:

        "Ne yaparsanız yapın, bu ülke Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, tüm renkleri, tüm zenginliğiyle bir ve beraberdir, bozamayacaksınız. Size bu toprakları parçalama hayali kurduranlara da bir çift sözümüz var. Kurdurduğunuz o hayaller, vatanını savunmak için toprağa düşen bu yiğitlerin vatan aşkı, bayrak sevdası karşısında bir hiçtir. Biz acılarımızı yüreğimize gömer, yaralarımızı sarar, şehit ailelerimize her zaman sahip çıkarız. Ama sizler emin olun ki bugün büyük paralar ve silahlarla bizlere doğrulttuğunuz bu namlular, çok yakın gelecekte, çıkar birlikteliğiniz bozulduğunda size yönelecektir. Bunu da akıllarınızın bir köşesine yazın."

        Sert, 3 aydır İsrail'in Gazze'de soykırım ve katliam yaptığını belirterek, çok sayıda Batılı ülke halkının sokaklarda, meydanlarda, marketlerde Filistin halkının direnişine destek vererek eylem ve boykot yaptığını aktardı.

        Türkiye'nin en büyük emek kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden HAK-İŞ'in Filistin ile Kudüs davasında tutumunun belli olduğuna işaret eden Sert, "Teröre lanet, Filistin'e özgürlük" demek için yarın Ortahisar Belediyesi önünden başlatacakları yürüyüşün, Atatürk Alanı'nda düzenleyecekleri mitingle sona ereceğini kaydetti.

        Sert, "Bütün Trabzon'un sel olup akacağı bu anlamlı protesto hem terör örgütlerine hem de terör devleti İsrail'e verilen en büyük mesajlardan biri olacaktır." ifadesini kullandı.

        Basın açıklamasına, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Koçoğlu, HAK-İŞ İl Başkanı Engin Erbaşaran ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün gol suskunluğu
        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün gol suskunluğu
        Alperen Ocakları Genel Başkanı Kocaman, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyare...
        Alperen Ocakları Genel Başkanı Kocaman, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyare...
        Trabzon'da terör ve Gazze saldırılarına tepki
        Trabzon'da terör ve Gazze saldırılarına tepki
        Karadeniz'deki CHP İl Başkanlıklarından "teröre lanet" açıklaması
        Karadeniz'deki CHP İl Başkanlıklarından "teröre lanet" açıklaması
        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şubesi'nden DEM Parti'ye te...
        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şubesi'nden DEM Parti'ye te...
        Trabzonspor´da satışların arttığı TS Club´ta hedef 300 milyon TL
        Trabzonspor´da satışların arttığı TS Club´ta hedef 300 milyon TL