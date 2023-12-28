Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        "Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na demir attı

        Rusya ile Türkiye arasında yolcu taşıyan "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 22'nci kez Trabzon Limanı'na geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na demir attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya ile Türkiye arasında yolcu taşıyan "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 22'nci kez Trabzon Limanı'na geldi.

        Rusya'nın Soçi kentinden çıkıp Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

        Geminin taşıdığı 828 turist, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.

        Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Emin Bilgin, kruvaziyerin bu yıl 22'nci kez limana geldiğini belirterek, ocak 2024'te iki sefer daha yapacak kruvaziyerin sonraki seferlerini ise mayısta gerçekleştirmesinin planlandığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ortahisar Belediyesi'nin güneş enerji santralinde panel montajları tamamlan...
        Ortahisar Belediyesi'nin güneş enerji santralinde panel montajları tamamlan...
        Trabzon'da aranan 7 hükümlü yakalandı
        Trabzon'da aranan 7 hükümlü yakalandı
        Of'ta din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi
        Of'ta din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi
        HAK-İŞ'ten "Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" etkinliğine katı...
        HAK-İŞ'ten "Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" etkinliğine katı...
        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün gol suskunluğu
        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün gol suskunluğu
        Alperen Ocakları Genel Başkanı Kocaman, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyare...
        Alperen Ocakları Genel Başkanı Kocaman, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyare...