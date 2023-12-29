Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.