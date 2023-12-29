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        Trabzonspor'un şampiyonluğunu anlatan film 26 Ocak'ta vizyona girecek

        Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun anlatıldığı "İnadıyla Şampiyon" adlı sinema filmi 26 Ocak'ta gösterime girecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 21:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:38
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        Trabzonspor'un şampiyonluğunu anlatan film 26 Ocak'ta vizyona girecek
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        Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun anlatıldığı "İnadıyla Şampiyon" adlı sinema filmi 26 Ocak'ta gösterime girecek.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yapımcılığını Serdar Şen'in üstlendiği filmi Bedran Güzel'in yönettiği, metinlerini ise Kağan Küçük'ün kaleme aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "İnadın, azmin, sevginin ve birlikteliğin sonunda gelen tertemiz bir zafer. Dik oynayanların yeniden kazandığı, dar sokakların yeniden bordo-maviye boyandığı bir zafer. Yürekten verilen mücadele ve coşkunun bir araya geldiği, 'İnadıyla Şampiyon' filmimiz 26 Ocak'ta sinemalarda, daha sonra da 4 bölüm halinde dijital platformlarda yerini alacak." ifadesine yer verildi.

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