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        Trabzon'da kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti

        Trabzon'da bir kişi, kızını tabancayla öldürüp intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 17:22 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:22
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        Trabzon'da kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti
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        Trabzon'da bir kişi, kızını tabancayla öldürüp intihar etti.

        Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Y.A, 52 yaşındaki kızı G.A'yı tabancayla ateş ederek öldürdü. Yaşlı adam daha sonra aynı tabancayla kendini vurdu.

        Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, baba ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı.

        Yapılan incelemede, zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızını öldüren babanın intihar ettiği belirlendi.

        Baba ve kızının cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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