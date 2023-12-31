Trabzonspor'da 2023 yılı çalkantılı geçti

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, 2022 yılında 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verirken 2023'te hareketli bir dönem geçirdi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğu elde eden, Süper Kupayı müzesine götüren bordo-mavililer, 2023 yılında ise taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Başarısız sonuçların ardından 2023'te kulüpte olağanüstü genel kurula gidilirken başkan ve teknik adam değişti.

Trabzonspor'da özellikle mart ayında hareketli günler yaşandı. 2 Mart'ta bordo-mavili kulübün yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alırken 3 Mart'ta da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti.

Bordo-mavili takım, 4 Mart'ta Hangi Kredi Ümraniyespor karşısında kendi evinde 2-1 kaybederek, 38 puanla 6. sırada yer alıp lider Galatasaray'ın 19 puan gerisine düştü.

Bu maçın ardından kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme yapan teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyonluk yaşattığı bordo-mavili takımda 7 Mart'ta görevi bıraktı ve yardımcısı Orhan Ak, göreve devam etti.

- Doğan, başkanlığa seçildi

Trabzonspor, 26 Mart'ta sandık başına gitti. Kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, tek aday olarak girdiği seçimde başkanlık görevine getirildi.

Doğan, bordo-mavili kulübün 18. başkanı olarak göreve seçildikten sonra kolları sıvadı. Yönetim kurulu ilk olarak 27 Mart'ta Orhan Ak ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladığını duyurdu.

Ancak Orhan Ak ile 2 lig maçında birer galibiyet, mağlubiyet alan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen bordo-mavili takımda ayrılık erken yaşandı. Ak, Ankaragücü maçının ardından 4 Nisan'da istifa ettiğini açıkladı.

Daha sonra geçici olarak takımın başına getirilen dönemin Futbolcu İzleme Direktörü İhsan Derelioğlu ile 2 maça çıkan Karadeniz ekibi, 18 Nisan'da Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'yı 2,5 yıllığına takımın başına getirdi.

- Bjelica dönemi de kısa sürdü

Nenad Bjelica ile 18 Nisan 2023'te 2,5 yıllık anlaşmaya varan bordo-mavili kulüp, Hırvat teknik adam ile 177 gün sonra yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibi, geçen bu sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet, mağlubiyet alırken şampiyonluk yarışından erken koptu.

- Abdullah Avcı, ikinci kez takımın başında

Bjelica'nın ardından Trabzonspor'da şampiyonluk yaşatan Abdullah Avcı, ikinci kez göreve getirildi. Bordo-mavili kulüp, 12 Ekim'de göreve getirilen Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 18 puan topladı, 2 puan ortalaması yakaladı.

- Geçen sezon ve bu sezon ligdeki durum

Trabzonspor, 2023 yılı içerisinde geçen sezonu 36 maçta elde ettiği 57 puanla 6. sırada tamamlarken Avrupa kupalarına da katılma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, bu sezon ise 17 maçta topladığı 30 puanla 3. sırada kendine yer bulurken lider Fenerbahçe ve averajla ikinci sırada bulunan Galatasaray'ın 14 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

- Toplam 43 maça çıktı

Trabzonspor, 2023'te 43 resmi karşılaşma oynadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 22 galibiyet, 17 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak arzu ettiği sonuçların uzağında kaldı.