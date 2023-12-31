Trabzon Valisi Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, ülke ve dünya için sevinçle hüzünlerin bir arada yaşandığı 2023'ü geride bırakarak yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getiren 2024'e girmenin heyecanını yaşadığını belirtti.

Yeni yılın, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesi, daha iyiye, daha güzele ulaşmak için azim ve gayreti artırmasının en büyük ümidi olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

​"2023 yılında ülke olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılına ulaşmanın onur ve gururunu yaşadık. 2023'te ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemiz için Türkiye Yüzyılı vizyonu ortaya konuldu. Bu vizyon doğrultusunda bizlere de ülkemizi lider bir devlet yapma yolunda yeni hedeflere yürümek sorumluluğu yüklendi. İnanıyorum ki millet olarak göstereceğimiz gayret ve azmimizle gelecek yıllar sağlam temeller üzerine kurulmuş, bir asırlık devlet olan Türkiye'mizin yılları olacaktır. Bu itibarla yeni bir yıla gireceğimiz şu günlerde, birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla geleceğe yürümeye devam edeceğiz."

Yıldırım, ​yeni yılda, özellikle şehrin sahip olduğu bütün değerleri ve dinamikleri kullanarak gerçekleştireceği projelerle marka şehir Trabzon'un huzur ve emniyet içinde gelişimini sürdürmesi için tüm gayretle çalışmaya devam edeceğini işaret ederek, "Bu konudaki en büyük gücümüz ilimizin, sivil toplum ve kamu kuruluşları ile bakanlarımız ve milletvekillerimizle bir bütün olarak ortak bir iradeye sahip olmasıdır. Bu birlik ruhunun yeni yılda da devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bizler yeni yılda da hem ülkemiz hem de ilimizi ekonomik, turistik, sanayi, sosyal ve kültürel, turizm ve sanayi olarak daha da ileriye taşımak, halkımızın rahat, huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak için daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilinci içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya açısından ise özellikle 2023'ün son aylarında İsrail tarafından Filistin halkına yönelik başlatılan ve soykırım noktasına varan saldırı ve zulümlerin yeni yılda son bulmasını dileyen Yıldırım, bununla birlikte 2024'ün tüm mazlum coğrafyalar için umut ve refah yılı olmasını Allah'tan temenni etti.

Yıldırım, tüm dünyada barışın ve huzurun hakim olduğu yeni bir yıl dilerken 2024'ün ülkeye, millete, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederek, tüm hemşehrilerinin yeni yılını kutladı.