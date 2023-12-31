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        Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:48
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        Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.

        Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

        Bordo-mavili takım, 1 günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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