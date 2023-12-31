Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, 1 günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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