Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TKDK Trabzon'da girişimcilere 49 milyon lira hibe verdi

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 2023'te Trabzon'da yatırım tutarı yaklaşık 65 milyon lira olan projelerde girişimcilere 49 milyon lira hibe desteğinde bulunduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:26 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        TKDK Trabzon'da girişimcilere 49 milyon lira hibe verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 2023'te Trabzon'da yatırım tutarı yaklaşık 65 milyon lira olan projelerde girişimcilere 49 milyon lira hibe desteğinde bulunduklarını belirtti.

        Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik anlamda ülke kalkınmasına destek sağlamak adına TKDK'nın 2024 yılında da çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

        Bugüne kadar kentte 270 işletmeye destekte bulunduklarını aktaran Aydoğdu, bu işletmelerin toplam yatırım tutarının 1 milyar 400 milyon lira olduğunu, sağlanan hibe desteğinin KDV muafiyeti ile birlikte yaklaşık 843 milyon lira olduğunu kaydetti.

        Aydoğdu, yapımı tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilen 102 proje bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Devam eden 15 projemiz olmak üzere toplam 117 adet Kırsal Turizm projesi ile TKDK'nın faaliyette bulunduğu 42 il içerisinde turizm sektöründe Türkiye birincisiyiz. Tüm projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte Trabzon'a yaklaşık 728 milyon liralık turizm yatırımı kazandırmış olacağız. Trabzon'da bugüne kadar tamamlanan işletmelerimizde 2 bin 354 kişi istihdam edilmiş olup tüm yatırımlarımız tamamlandığında istihdam sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi olacaktır. İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak, insanlarımıza yeni iş kapıları açacak bu tür faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Şampiyonun adı yok
        Şampiyonun adı yok
        Karı kocayı ayıran kaza!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        Durumu ağır... 4. kattan otomobilin içine düştü!
        Durumu ağır... 4. kattan otomobilin içine düştü!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da geçen yıl 28 bin olay meydana geldi
        Trabzon'da geçen yıl 28 bin olay meydana geldi
        Trabzonspor´un golcü oyuncusu Onuachu: Sahada odaklandığım tek şey takım
        Trabzonspor´un golcü oyuncusu Onuachu: Sahada odaklandığım tek şey takım
        Trabzonspor'un golcüsü Onuachu: "Burada olmak gerçekten harika"
        Trabzonspor'un golcüsü Onuachu: "Burada olmak gerçekten harika"
        Trabzon'dan 59 ülkeye fındık ihraç edildi
        Trabzon'dan 59 ülkeye fındık ihraç edildi
        Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Ortahisar Belediyesi meclis toplantısında teröre tepki gösterildi
        Ortahisar Belediyesi meclis toplantısında teröre tepki gösterildi