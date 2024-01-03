Trabzonspor, Denswil'in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı
Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Stefano Denswil'in sol alt adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Stefano Denswil'in sol alt adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşir, "Futbol A takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
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