Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 2023'te 86 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, 2023'te yapılan denetimlerde 86 gıda işletmesine 3 milyon 750 bin 924 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 2023'te 86 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, 2023'te yapılan denetimlerde 86 gıda işletmesine 3 milyon 750 bin 924 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

        Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, gıda üretimi, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin 2023'te de devam ettiğini aktardı.

        Yıl boyunca yapılan denetimlerde 1415 numune alındığına değinen Kaplan, "Alo 174 Gıda İhbar ve Şikayet hattı ile ilgili olarak ise 326 başvuru alınmış, 315 başvuru incelenerek sonuçlandırılmıştır. 11 başvurunun işlemleri devam etmektedir. Alo 174 bildirimlerinde 15 işletmeye idari para cezası uygulanmış ve 1 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

        Kaplan, gıda işletmelerine yönelik yoğun denetim yaptıklarına dikkati çekerek, 2023'teki denetimlerde 86 gıda işletmesine 3 milyon 750 bin 924 lira tutarında idari para cezası uygulandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        İstanbul'a geliyor
        İstanbul'a geliyor
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Sol bek listesi genişliyor
        Sol bek listesi genişliyor
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Galibiyetle başladı
        Galibiyetle başladı
        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        KTÜ, TÜBİTAK'tan aldığı proje desteğiyle 14'üncü sırada
        KTÜ, TÜBİTAK'tan aldığı proje desteğiyle 14'üncü sırada
        Trabzon'da Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Trabzon'da Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Trabzonspor´da, Ankaragücü mesaisi sürdü
        Trabzonspor´da, Ankaragücü mesaisi sürdü
        Trabzon´da 2023´te 35 'yorgun mermi' vakası yaşandı; 12 kişi yaralandı
        Trabzon´da 2023´te 35 'yorgun mermi' vakası yaşandı; 12 kişi yaralandı
        Trabzonspor´da Denswil'in sakatlığına ilişkin açıklama
        Trabzonspor´da Denswil'in sakatlığına ilişkin açıklama
        Yomra'da "2. Kitap Günleri" başladı
        Yomra'da "2. Kitap Günleri" başladı