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        Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:28
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        Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

        Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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